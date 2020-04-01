الإدارة الذاتية للجنوب..لماذا تسعى الإمارات لتعطيل وجود الدولة اليمنية اول فشل عسكري لمليشيات الإنتقالي في لحج قيادي في " الانتقالي الجنوبي": لا رجعة عن الحكم الذاتي في الجنوب تعرف على المواقع والمناطق التي رفع الحظر عنها جزئيا في السعودية عاجل: بيان شديد اللهجة من التحالف العربي ردا على اعلان ”الانتقالي الجنوبي“ الانفصال.. حكومة جديدة وبطلان الاعلان قد تحكم كوريا الشمالية.. المرأة الغامضة القاسية .. حقائق عن كيم يو أونغ .. صور ريال مدريد يراقب عن كثب "لؤلؤة" الأوروغواي تعرف على 5 طرق لعلاج مصابي كورونا ساهمت بزيادة المتعافين بتركيا الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدور إيران في اليمن .. تفاصيل سفينة وقوارب ومروحيات وعمليات إنزال جوي.. دعم إماراتي لإنقلاب عسكري جديد في محافظة جديدة بعد ساعات من إعلان “الانتقالي الجنوبي“ الانفصال
قال قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي الإثنين، إن المجلس (المدعوم إماراتياً) مستعد لمواجهة أسوأ الاحتمالات ولا رجعة عن “الحكم الذاتي”.
جاء ذلك في تصريح نشره الموقع الإلكتروني، لعبد الله مهدي سعيد، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة الضالع.
وأوضح سعيد أن “القرار (الحكم الذاتي) تم اتخاذه ولا رجعة عنه وأمامنا مسؤولية كبيرة لتنفيذه على الوجه المطلوب، ونحن مستعدون لأسوأ الاحتمالات”.
وتابع: “نحن اليوم أمام أعداء كثر من عدة اتجاهات وعلينا واجب تحمل المسؤولية أمام أبناء شعبنا”.
وعزا سعيد قرار “الحكم الذاتي” إلى ما سماه بـ”الاستفزازات الهائلة” التي تقوم بها الحكومة اليمنية بحق الجنوبيين. واتهم الحكومة اليمنية بـ”تعمد تجويع وتركيع الجنوبيين من خلال تردي الخدمات العامة وتعذيب المواطنين بها”.
وقال إن هذه الخطوة جاءت بسبب “تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي بشأن دعوات تحسين الأوضاع المعيشية”.
ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية على اتهامات سعيد. والسبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها “الإدارة الذاتية للجنوب” اعتبارا من منتصف ليل السبت- الأحد.