الإثنين 27 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب،برس- الانضول

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قال قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي الإثنين، إن المجلس (المدعوم إماراتياً) مستعد لمواجهة أسوأ الاحتمالات ولا رجعة عن “الحكم الذاتي”.

جاء ذلك في تصريح نشره الموقع الإلكتروني، لعبد الله مهدي سعيد، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة الضالع.

وأوضح سعيد أن “القرار (الحكم الذاتي) تم اتخاذه ولا رجعة عنه وأمامنا مسؤولية كبيرة لتنفيذه على الوجه المطلوب، ونحن مستعدون لأسوأ الاحتمالات”.

وتابع: “نحن اليوم أمام أعداء كثر من عدة اتجاهات وعلينا واجب تحمل المسؤولية أمام أبناء شعبنا”.

وعزا سعيد قرار “الحكم الذاتي” إلى ما سماه بـ”الاستفزازات الهائلة” التي تقوم بها الحكومة اليمنية بحق الجنوبيين. واتهم الحكومة اليمنية بـ”تعمد تجويع وتركيع الجنوبيين من خلال تردي الخدمات العامة وتعذيب المواطنين بها”.

وقال إن هذه الخطوة جاءت بسبب “تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي بشأن دعوات تحسين الأوضاع المعيشية”.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية على اتهامات سعيد. والسبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها “الإدارة الذاتية للجنوب” اعتبارا من منتصف ليل السبت- الأحد.