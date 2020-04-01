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ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مهتم بالتعاقد مع الموهبة الأوروغوانية فاكوندو بيليستري.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن كشاف المواهب في ريال مدريد، جوني كالافات، يتابع اللاعب الذي أطلق عليه اسم "لؤلؤة" الأوروغواي نظراً للفنيات والمهارات الكبيرة التي يمتلكها صاحب الـ18 عاماً.
وأشار كالافات إلى أن ريال مدريد يتابع اللاعب الشاب إلا أنه لم يدخل بعد في مفاوضات مع نادي بنيارول.
ويحظى اللاعب باهتمام عدة أندية في القارة العجوز على غرار أتليتكو مدريد وفالنسيا وألميريا في إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي وأندية نابولي وأتالانتا وبولونيا من إيطاليا.
وكان فاكوندو قد سجل أول أهدافه مع فريقه الجديد يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في شباك فريق سيرو على ملعب لويس تروكولي.