الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدور إيران في اليمن .. تفاصيل

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قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد 26 أبريل/نيسان، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشاد بجهود طهران لوقف إطلاق النار في اليمن.
وأشارت الخارجية الإيرانية في بيانها، إلى أن غوتيريش "أشاد بما وصفه بجهود إيران في التوصل لوقف إطلاق النار في اليمن، مؤكدا أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".
وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، وفي اتصال هاتفي هو الثالث في الأسبوعين الماضيين بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وغوتيريش، "رحب الأمين العام للأمم المتحدة بجهود إيران من أجل وقف إطلاق النار في اليمن وبدء محادثات سياسية".
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط
وشدد الجانبان خلال المباحثات "على ضرورة فتح وتأمين حدود وموانئ اليمن لإرسال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".