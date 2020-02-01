الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدور إيران في اليمن .. تفاصيل كبرى القبائل اليمنية تعلن موقفا حاسما من الانتقالي والشرعية وتصدر بيانا هاما سفينة وقوارب ومروحيات وعمليات إنزال جوي.. دعم إماراتي لإنقلاب عسكري جديد في محافظة جديدة بعد ساعات من إعلان “الانتقالي الجنوبي“ الانفصال مجلس النواب يدعو الرئيس هادي لاتخاذ هذه الخطوات ضد عبث المجلس الانتقالي ويوجه طلبا خاصا للسعودية الصيام بدون سحور يتسبب في هذه الأمراض الانتقالي يتحدث عن بيانه الانقلابي ولماذا صدر منع جورج قرداحي من دخول دولة خليجية... لهذا السبب صحيفة عبرية : الخارجية الإسرائيلية تحتج على مسلسل مصري الشيخ محمد راتب النابلسي : هذه رسالة الله لأهل الأرض بشأن فيروس كورونا الصين أمام تحقيق دولي قد ينهي أحلامها! .. تحركات ودوافع
قال نزار هيثم، المتحدث الرسمي باسم مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إن "قرار المجلس بتولي إدارة الجنوب، ليس مناورة سياسية ولم يتم اتخاذه دون دراسة، وفي كل الأحوال هو تعبير عن معاناة الشعب الجنوبي المطحون".
وأضاف الناطق الرسمي لـ"سبوتنيك": "إعلان المجلس لم يكن ارتجاليا، لكنه نابع عن مصلحة ها الشعب المظلوم، وبالتالي نحن ملتزمون بحماية هذا الشعب وتوفير كافة المتطلبات من أجل تحقيق حياة كريمة".
وقال هيثم أن "قرار الإدارة الذاتية هو، في الأساس، قرار معلن للمجلس الانتقالي منذ تأسيسه، وبالتالي نسعى إلى تطبيق الإدارة الرشيدة بحق هذا الشعب المظلوم وعازمون على تحقيق كافة متطلبات الشارع الجنوبي، وسنكون يدا بيد مع كل الشرفاء في قيادات السلطة المحلية وفي المؤسسات العامة لما يخدم مصالح المواطن ويذلل أمامه كل الصعوبات".
وحول ردود الفعل المتوقعة على القرار، قال هيثم: "من بعد حرب عام 2015، نحن بالفعل من يدير محافظات الجنوب وما يحدث من محاولات إخوانية من أجل السيطرة، لن تكون مقبولة، بكل تأكيد، من أي طرف جنوبي" حد قوله.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، وقال المجلس في بيان له "إن الحكومة اليمنية لم تفعل شيئا بعد اتفاق لتقاسم السلطة خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين".
واعلنت محافظات الجنوب رفضها لبيان الانتقالي وجددت وقوفها مع القيادة الشرعية.
وشهدت عدن، العام الماضي، قتالا عنيفا بين مليشيات الانتقالي المدعوم من الامارات وقوات تابعة للحكومة الشرعية راح ضحيتها العشرات قبل أن يوقعوا لاحقا على اتفاق سلام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته على حسابها على "تويتر" إن "إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عن نيته إنشاء إدارة جنوبية هو استئناف لتمرده المسلح، وإعلان رفضه وانسحابه الكامل من اتفاق الرياض".
وأضافت: "المجلس الانتقالي المزعوم سيتحمل وحده العواقب الخطيرة والكارثية لمثل هذا الإعلان".