منع جورج قرداحي من دخول دولة خليجية... لهذا السبب

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قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إن السلطات الكويتية أصدرت في السابق قرارا بمنعه من دخول البلاد، على خلفية تصريحاته السياسية بشأن سوريا والرئيس بشار الأسد.
وأضاف "قرداحي" خلال مداخلة مع تلفزيون "الراي" الكويتي، إنه لم يسأل عن سبب منعه من دخول الكويت، مؤكدًا أنه "على يقين بعدم معرفة أمير الكويت بقرار السلطات، التي وضعته على القائمة السوداء".
وتابع: "اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا؛ لأنها إذا سقطت سوريا ستسقط لبنان وفلسطين والكويت".
وأوضح أنه تلقى دعوة منذ عام حين تفاجأ بوضعه على اللائحة السوداء، ولم يستطع دخول الكويت.
وأكمل بالقول: "أكيد السبب (وراء منعه) هو مواقفي السياسية من زمان لليوم، والكل اتفق معايا فيها، حين قلت يا جماعة اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا".