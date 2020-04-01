صحيفة عبرية : الخارجية الإسرائيلية تحتج على مسلسل مصري

الأحد 26 إبريل-نيسان 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، بيانا انتقدت فيه مسلسلا تليفزيونيا مصريا بدء بثه في أول شهر رمضان.

وانتقد البيان، الذي نقلت فحواه صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، المسلسل الذي يحمل اسم "نهاية العالم"، والذي يتحدث عن زوال دولة إسرائيل على يد دول عربية.

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل "نهاية العالم"أظهرت أطفالا في عام 2120، يتلقون دروسا بخصوص "الحرب لتحرير القدس".

ويقول المدرس ضمن الحلقة "عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود، اندلعت الحرب والتي سميت حرب تحرير القدس".

ويضيف المدرس أن الحرب انتهت سريعا، وقد أدت إلى دمار إسرائيل قبل مرور 100 عام على تأسيسها.

وأبدت الخارجية الإسرائيلية غضبها الشديد من محتوى الحلقة، ووصفته بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ 41 عاما".

يذكر أن مسلسل "نهاية العالم" الذي يقوم ببطولته الممثل يوسف الشريف، من إنتاج شركة "Synergy"، والتي تتمتع بعلاقات قوية مع السلطات المصرية.