الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدور إيران في اليمن .. تفاصيل كبرى القبائل اليمنية تعلن موقفا حاسما من الانتقالي والشرعية وتصدر بيانا هاما سفينة وقوارب ومروحيات وعمليات إنزال جوي.. دعم إماراتي لإنقلاب عسكري جديد في محافظة جديدة بعد ساعات من إعلان “الانتقالي الجنوبي“ الانفصال مجلس النواب يدعو الرئيس هادي لاتخاذ هذه الخطوات ضد عبث المجلس الانتقالي ويوجه طلبا خاصا للسعودية الصيام بدون سحور يتسبب في هذه الأمراض الانتقالي يتحدث عن بيانه الانقلابي ولماذا صدر منع جورج قرداحي من دخول دولة خليجية... لهذا السبب صحيفة عبرية : الخارجية الإسرائيلية تحتج على مسلسل مصري الشيخ محمد راتب النابلسي : هذه رسالة الله لأهل الأرض بشأن فيروس كورونا الصين أمام تحقيق دولي قد ينهي أحلامها! .. تحركات ودوافع