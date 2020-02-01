محافظة يمنية تكسر رهان الانفصاليين وترد بقوة على بيانهم المشئوم

الأحد 26 إبريل-نيسان 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وقفت محافظة حضرموت بساحلها وواديها بصف الشرعية، ووجهت رسالة قوية للانفصاليين الذين توهم بعضهم ورددوا ان حضرموت ستؤيد بيانهم الانفصالي.

فبعد ان بادرت شبوة المحافظة القوية في رفض بيان الانتقالي توالت البيانات الرسمية الصادرة عن قيادات المحافظات الشرقية والجنوبية(سقطرى ،أبين، المهرة، ثم حضرموت).

حيث أكدت قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت بقيادة المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، وقوف محافظة حضرموت وسلطتها المحلية صفا واحدا خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

واعتبرت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في بيان صادر عنها أن البيان الذي أصدره ما يسمى بالمجلس الانتقالي وأعلن فيه حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات الجنوبية وإعلان الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة بمثابة خرق للشرعية واتفاق الرياض وعمل غير مسؤول.

وأشارت إلى ضرورة تدخل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بشكل يجعل الجميع يعودوا إلى اتفاق الرياض .. منوهة بأن فخامة الرئيس هادي لديه من الحنكة السياسية ورحابة الصدر للدفع نحو العودة إلى تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وذلك حفاظا على وحدة الصف الجنوبي ووحدة الشرعية.

وأختتمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بيانها بالتأكيد أن هذه المرحلة تتطلب تكثيف الجهود نحو مواجهة العدو الأساسي وهو مليشيا الحوثي الانقلابية.