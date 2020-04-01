اجتماع موسع لقيادات العمليات المشتركة لمناقشة سير العملياتالقتالية

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عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، اجتماعاً موسعاً لقيادة العمليات المشتركة لمتابعة سير العمل والأداء في العمليات المشتركة والإطلاع على مسرح العمليات في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية والمحاور العملياتية والقتالية.
ونقل الفريق بن عزيز خلال الإجتماع تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأركانات ومنتسبي العمليات المشتركة بمناسبة شهر رمضان المبارك. وحث ضباط ومنتسبي العمليات المشتركة على مضاعفة الجهود واستمرار العمل وتعزيز اليقظة والانضباط بما من شأنه الإسراع في عملية تحرير ما تبقى من الوطن وتحقيق النصر الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني.
وأشاد الفريق بن عزيز بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يجترحها أبطال القوات المسلحة مسنودين بالمقاومة ورجال القبائل اليمنية والانتصارات التي يحققونها في جبهة البيضاء وصرواح ونهم والجوف والضالع وفي مختلف الجبهات القتالية وميادين الحرية والكرامة ضد أدوات إيران المتمثلة في مليشيا الحوثي الكهنوتية. وعبر عن تقديره لدعم الأشقاء في دول التحالف ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وجهود القوات المسلحة لأجل دحر المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة العربية.