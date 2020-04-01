مليشيات الانتقالي تقتحم المقار الحكومية وتحاصر البنك المركزي في عدن

الأحد 26 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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اقتحمت عناصر مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات عدد من الوزرات والمقار الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية أن مسلحي الانتقالي يفرضون في هذه اللحظة حصارا مطبقاً على مقر البنك المركزي اليمني في عدن ويغلقون كافة الطرق المؤدية إليه.

وأشارت المصادر أيضاً إلى ان مليشيات الانتقالي المسلحة تداهم منازل بعض المواطنين وتقوم بحملة اعتقالات واسعة غير مبرره. وكان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي قد اعلن انقلابه على اتفاق الرياض وعلى التحالف والشرعية واصدر بيان اكد فيه على اعلان حالة الطوارئ وادارة المناطق الجنوبية ذاتياً .