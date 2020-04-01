لواء العاصفة التابع للمجلس الانتقالي أعلن السيطرة على البنوك والموانئ والمطارات في عدن مليشيات الانتقالي تقتحم المقار الحكومية وتحاصر البنك المركزي في عدن منعطف جديد باليمن..ماذا بعد إعلان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا الحكم الذاتي للجنوب قلق من تداعيات انقلاب وكلاء الإمارات جنوبي اليمن عدن عاجل: 4 محافظات جنوبية تصفع ”المجلس الانتقالي“ وترفض إعلان الانفصال ثاني محافظة جنوبية تعلن رفضها لإعلان ”المجلس الانتقالي“ مواطن بالضالع يطلق النارعلى نقطة حوثية ويلوذ بالفرار عاجل: اول محافظة جنوبية ترفض بيان الانتقالي وتعلن 3 مواقف حاسمة «بيان» تقرير أمريكي يكشف آخر مستجدات وكواليس التفاهمات ”السعودية ـ الحوثية“.. الحوثي يوافق على الحضور الى الرياض مقابل رفع الدعم عن ”هادي“ وحكومته سبعة قتلى حوثيين من أبناء محافظة الضالع .. قائمة الأسماء
اقتحمت عناصر مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات عدد من الوزرات والمقار الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر محلية أن مسلحي الانتقالي يفرضون في هذه اللحظة حصارا مطبقاً على مقر البنك المركزي اليمني في عدن ويغلقون كافة الطرق المؤدية إليه.
وأشارت المصادر أيضاً إلى ان مليشيات الانتقالي المسلحة تداهم منازل بعض المواطنين وتقوم بحملة اعتقالات واسعة غير مبرره. وكان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي قد اعلن انقلابه على اتفاق الرياض وعلى التحالف والشرعية واصدر بيان اكد فيه على اعلان حالة الطوارئ وادارة المناطق الجنوبية ذاتياً .