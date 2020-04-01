مواطن بالضالع يطلق النارعلى نقطة حوثية ويلوذ بالفرار

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أطلق أحد مواطني النار على نقطة حوثية في منطقة مراوسة مديرية الحشاء الضالع مخلف جريحين بعد محاولة الحوثيين انتزاع سلاحة الشخصي منة بالقوة.
وأفادت مصادر محلية ل" مأرب برس "أن عبدالحكيم المروسي قد نجى ولاذ بالفرار بعد ما أطلق النار مباشرة على افراد النقطة.
وأوضحت المصادر أن ممارسات الحوثين التعسفية في البلاد قد زادت من غضب المواطنين وظهور حالات من المواجهات من يوم لاخر بسبب تقييد حرية السكان في المديرية.
وكانت مليشيات الحوثي قبل أيام حاولت اقتحام منزل المواطن علي الشماري بالقوة ألا أنه باشرهم باطلاق النار وقتلى أحدهم وجرحى الاخر ولاذ بالفرار وقاموا بعدها بإحراق منزلة ثم تفجيره وتشريد اسرته.