مواطن بالضالع يطلق النارعلى نقطة حوثية ويلوذ بالفرار

الأحد 26 إبريل-نيسان 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 751

أطلق أحد مواطني النار على نقطة حوثية في منطقة مراوسة مديرية الحشاء الضالع مخلف جريحين بعد محاولة الحوثيين انتزاع سلاحة الشخصي منة بالقوة.

وأفادت مصادر محلية ل" مأرب برس "أن عبدالحكيم المروسي قد نجى ولاذ بالفرار بعد ما أطلق النار مباشرة على افراد النقطة.

وأوضحت المصادر أن ممارسات الحوثين التعسفية في البلاد قد زادت من غضب المواطنين وظهور حالات من المواجهات من يوم لاخر بسبب تقييد حرية السكان في المديرية.

وكانت مليشيات الحوثي قبل أيام حاولت اقتحام منزل المواطن علي الشماري بالقوة ألا أنه باشرهم باطلاق النار وقتلى أحدهم وجرحى الاخر ولاذ بالفرار وقاموا بعدها بإحراق منزلة ثم تفجيره وتشريد اسرته.