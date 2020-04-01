عاجل: اول محافظة جنوبية ترفض بيان الانتقالي وتعلن 3 مواقف حاسمة «بيان»

الأحد 26 إبريل-نيسان 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، رفضها جملة وتفصيلاً لما جاء في البيان الصادر عن ما يسمى المجلس الإنتقالي، ليل السبت .. مشيرة إلى أن الإنتقالي فصيل سياسي ولا يمكن أن يكون بديلاً للدولة وليس وصياً على الجنوب .

وأكدت اللجنة في البيان الصادر عنها، عدم إعتراف كافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية الا بشرعية فخامه رئيس الجمهورية المشير الركن / عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وانها على إستعداد لتنفيذ توجيهاته بما يحفظ البلاد وامنها واستقرارها .

فيما يلي ينشر مأرب برس نص البيان :

اطلعت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية على بيان مليشيا المجلس الانتقالي لهذه الليلة والذي اعلن فيه الطوارئ في عدن وعموم محافظات الجنوب واعلن كذلك ما سماها الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية .

وعلى ضوء بيان مليشيا الانتقالي فان اللجنة الأمنية بالمحافظة تؤكد على الآتي :

1- ان حالة الطوارئ لا يحق لأي كان ان يعلنها غير رئيس الجمهورية الشرعي فقط واننا نستغرب من طيش المليشيات التي تتناغم في تصرفاتها شمالاً وجنوباً وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وجر البلاد إلى العنف والإحتراب واننا ندعوا أبناء محافظة شبوة إلى الالتفاف حول الشرعية والدولة وعدم الالتفات إلى تهريج مليشيا الانتقالي وتوفيت الفرصة على المتربصين بالوطن وداعميهم .

2- إننا نرفض ما جاء في بيان الانتقالي جملة وتفصيلاً وان المليشيات لا يمكن ان تكون بديلاً للدولة ومؤسساتها والانتقالي عبارة عن فصيل سياسي ليس الا وما أقدم عليه هذه الليلة هو إنتحار وقد وضع نفسه في موضع لا يحسد عليه وانه ليس وصي على الجنوب وان مشروعه القروي وسلوكياتهم الصبيانية قد عرفها ولمسها المواطن في عدن الذي عانا من البطش والسحل والإخفاء القسري والانفلات الأمني ولا يجب ان يسمح للانتقالي بان يجرب كل حماقاته على حساب البسطاء ويجر البلاد من فوضى إلى فوضى وان حماقاته لهذه الليلة هو باختصار رفض لاتفاق الرياض ومخرجاته .

3- إننا في اللجنة الأمنية في محافظة شبوة وكافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية لا نعترف بأي شرعية عدا شرعية فخامه رئيس الجمهورية المشير الركن / عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن واننا في أتم الاستعداد لتنفيذ توجيهاته بما يحفظ البلاد وامنها واستقرارها.

والله الهادي إلى سواء السبيل

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