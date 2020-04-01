سبعة قتلى حوثيين من أبناء محافظة الضالع .. قائمة الأسماء

الأحد 26 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر قبلية بمحافظة الضالع أن المليشيات الحوثية شيعت امس الأحد سبعة من قتلاها بمديرية الحشاء التابعة لمحافظة الضالع، لقوا حتفهم في عدد من الجبهات في يوم واحد.

, وأضافت المصادر أن غالبية القتلى سقطوا في جبهة مفرق الجوف , خلال مواجهاتهم مع الجيش الوطني , الذي نجح يوم أمس في تحقيق انتصارات كبيرة في كل من محافظة مأرب والجوف

وكشفت المصادر قائمة قتلى الحوثيين , وهم على النحو التالي : ، محمد خالد الفتاحي و فاروق صالح مقبل الحساني و أصيل عبدالله علي ناجي الجنيد و هارون محمدعلي ناجي الجنيد ومازن محمد مثنى قاسم الجنيد ونجم الدين احمد مقبل الجنيد ونشوان ناجي حسن محمد المالكي.

والجديربالذكر ان مديرية الحشاء تعيش حالة من السخط الشعبي إزاء الممارسات الحوثية التعسفية.