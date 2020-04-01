محافظ تعز ”نبيل شمسان“ يوجه رسالة لـ”عدن“ بعد ساعة من إعلان ”الانتقالي الجنوبي“ انفصال الجنوب و”الشرعية“ تحذر

الأحد 26 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

عدد القراءات 4513

بعث محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، قبل قليل (1 صباح الاثنين 26 أبريل/نيسان)، رسالة لأبناء محافظة عدن، بعد ساعة من إعلان ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات، الادارة الذاتية لمحافظات الجنوب.

وفي تغردتين على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، قال ”شمسان“: ”‏نقول لإخواننا في عدن لكم في كل بيت في تعز عزوة ولنا في كل بيت في عدن أهل وعرض“.

وأضاف: ”‏لعدن الحبيبة مكانة القلب في تعز، إن تألمت عدن نهضت تعز أرضها ورجالها لتلملم جراحها“.

وفي وقت سابق، أعلن ما يسمى ب”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا الإدارة الذاتية للمناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد ابتداء من منتصف ليل 25 أبريل/نيسان.

كما أعلن المجلس في بيان صادر عن رئيسه عيدروس الزبيدي حالة الطوارئ العامة في عدن والمحافظات الجنوبية، وتكليف القوات التابعة للمجلس بالتنفيذ اعتبارا من يوم السبت.

وفي أول تعليق لها اعتبرت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي، اعلان الانتقالي، ”تمرد مسلح وانسحاب تام من اتفاق الرياض، محذرا من تبعات كارثية لاعلان الانتقالي.

وحمل ”الحضرمي“، الانتقالي الجنوبي ”التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان“، مؤكدا ان المجلس ”يأبى تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض“.

ودعا وزير الخارجية اليمني، المملكة العربية السعودية لاتخاذ موقف واضح وإجراءات صارمة تجاه استمرار تمرد المجلس الانتقالي، الذي قال انه ”يصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة“.