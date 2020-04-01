فضيحة فساد .. إبتلاع رواتب المعلمين في مديرية بأكملها لعدة أعوام.. حكومة ”معين“ تُفيد بصرفها والمعلمين يؤكدون ”لم نستلم فلسا“ (وثائق)

الأحد 26 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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استغرب مصدر مسؤول في مكتب التربية بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة (شمال اليمن)، من إبلاغ وزارة التربية منظمة اليونيسف بأنها سلمت رواتب المعلمين في المديرية لعام 2019م.

وفي مذكرة رسمية حصل عليها ”مأرب برس“، مرسلة من وزارة التربية لمنظمة اليونيسف تفيد بأنه تم تسليم رواتب عدد من المديريات المحررة بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية، ومنها مديرية حرض.

وقال المصدر المسؤول لـ”مأرب برس“، ان ”لم يستلم أي معلم في حرض ريالا واحدا من الحكومة الشرعية طوال السنوات الخمس الماضية“، مؤكدا أن ”هناك ثقبا أسود يبتلع تلك المبالغ التي تصرف رواتب لموظفي حرض“.

وأضاف: ”سبق ان ناشدنا الحكومة عبر مأرب برس بصرف رواتب الموظفين بحرض، ويبدو من مذكرتها للممثل المقيم لليونسيف أنها استجابت لمناشدتنا وتعزز المرتبات شهريا لكن لايصلنا منها شيء، أين تذهب مرتباتنا؟ فضيحة فساد كبرى“.

ووجه المصدر دعوة لوسائل الاعلام لإثارة ”قضية الفساد هذه ودفع الحكومة لاستعادة المبالغ التي يدعون صرفها، وتسليمها لأصحابها ومستحقيها، وتسليم رواتب موظفي حرض بانتظام واستمرار أسوة بمديريات كشر وقارة وميدي وحيران“، حسب قوله.