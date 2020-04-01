دراسة تتوقع مواعيد انتهاء جائحة كورونا في البلدان العربية وفي مقدمتها السعودية ومصر

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توقعت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم موعد انتهاء أزمة كورونا في العديد من الدول العربية والغربية.
واستندت الدراسة إلى البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات، ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان.
وتظهر نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة بالبحث خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، عدا الأردن ولبنان، حيث تشير النتائج إلى انتهاء الجائحة فيهما في 19 و22 من هذا الشهر.
وتظهر نتائج الدراسة أن أزمة وباء كورونا ستنتهي في مصر في 20 مايو، وفي السودان في الرابع من الشهر ذاته، وفي السعودية ستصل لذروتها في الأول من مايو على أن تنتهي مطلع يونيو.
ووفقا للدراسة، فإن قطر ستتجاوز الجائحة في حدود 8 يوليو، والإمارات في 15 مايو والبحرين في 3 يونيو والكويت في 29 مايو.
المصدر: جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم