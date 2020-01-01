عاجل: الحكومة اليمنية ترد على اعلان الانتقالي وتحذر من تبعات كارثية وتدعو السعودية لتدخل صارم

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قالت الحكومة اليمنية ان إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه إدارة الجنوب تمرد مسلح وانسحاب تام من اتفاق الرياض.
وحذرت على لسان وزير خارجيتها محمد الحضرمي في تصريحات رصدها مأرب برس قبل قليل( الواحدة منتصف الليل) من تبعات كارثية لاعلان الانتقالي.
واضافت: يتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان.
وقال وزير الخارجية الحضرمي معلقا على بيان الانتقالي: يأبى ما يسمى بالمجلس الانتقالي تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض.
ودعا وزير الخارجية اليمني، السعودية لاتخاذ موقف واضح وإجراءات صارمة تجاه استمرار تمرد المجلس الانتقالي.
وتابع: المجلس الانتقالي يصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة.