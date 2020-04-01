الإمارات تطلب من حميدتي إرسال آلاف المرتزقة لإنقاذ حفتر من الانهيار

الأحد 26 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة “ليبيا أوبزيرفر” أن الإمارات العربية طلبت من قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حميدتي إرسال تعزيزات عسكرية إلى ليبيا، لدعم هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.

وأكدت الصحيفة أن حميدتي وافق على إرسال فصيلين مسلحين إلى ليبيا في إطار محاولات الإمارات لإنقاذ حفتر، وأشارت الصحيفة إلى أن أبو ظبي وعدت بإرسال دعم مالي وعسكري إلى حميدتي مقابل ذلك.

ويشارك آلاف المرتزقة من السودانيين وغيرهم في القتال في عدة جبهات في ليبيا مع قوات حفتر، ونشر عدد منهم صورهم ومقاطع فيديو لهم على فيسبوك من جبهات سرت وجنوب طرابلس.

وأصر النظام الحاكم في الخرطوم على نفي مشاركة سودانية أي قوات في القتال الدائر في ليبيا، لكن إذاعة دبنجة السودانية أفادت في يوليو/ تموز 2019 بأن حميدتي أرسل نحو أربعة آلاف جندي من قوات الدعم السريع إلى ليبيا لحماية المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي لمنح قوات حفتر الفرصة لتركيز كل قوتها على هجوم طرابلس.

وأفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعنيون بالسودان في وقت سابق من هذا العام بأن مقاتلي دارفور يقاتلون من أجل قوات حفتر في ليبيا كمرتزقة، في سعيهم لتعزيز قوتهم العسكرية من خلال كسب الأموال والأسلحة عبر ليبيا.

وسبق أن تم الكشف عن تجنيد الإمارات مواطنين سودانيين كمرتزقة يقاتلون في ليبيا واليمن، من خلال شركة “بلاك شيلد”، التي قامت باحتجاز مئات المواطنين السودانيين من خلال عرض وظائف في الإمارات كحراس أمن للمستشفيات ومراكز التسوق، ولكن في النهاية انتهت بهم الحال إلى القتال في ليبيا.