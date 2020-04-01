الشيخ عائض القرني يكشف ملابسات الضربة التي لا يستطيع نسيانها

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كشف الداعية السعودي عائض القرني اليوم السبت، عن قصة أول ضربة تلقاها وتفاصيلها التي لا يستطيع نسيانها.
وقال القرني خلال برنامج "السيدة ستون" على قناة "روتانا خليجية" إن أول ضربة تلقاها عندما قام بالغناء في عزاء أحد الأقارب".
وأضاف: "عمي ضربني بالكف".
وتابع أن الضربة التي لا يستطيع نسيانها، كانت من الوالد عندما تأخر على صلاة الجماعة.
وبين أن والده كان حريصا على الصلاة والتدين، وأن نسيان الصلاة بالنسبة له كان فيه إعدام.