تصريحات جديدة للتحالف بعد يوم من اعلانه عن هدنة باليمن

الأحد 26 إبريل-نيسان 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قال تحالف دعم الشرعية باليمن، مساء السبت، إن انتهاكات ميليشيات الحوثي لتمديد وقف إطلاق النار بلغت 129 خرقا.

واشار المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، أن الانتهاكات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة.

وأكد أن التحالف يطبق أقصى درجات ضبط النفس الخاصة بقواعد الاشتباك.

وكان التحالف اعلن الجمعة عن هدنة جديدة في اليمن لمدة شهر بعد انتهاء الهدنة السابقة التي حددت باسبوعين، فيما المعارك على الارض مستمرة رغم اعلان وقف اطلاق النار.