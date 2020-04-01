اصابة طلاب يمنيين بكورونا ومناشدات عاجلة لانقاذ أكثر من 60 طالبا وطالبة خذلتهم الرئاسة والحكومة والسفارة

السبت 25 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت مصادر طلابية يمنية، إصابة ثلاثة طلاب يمنيين من الدارسين في روسيا بفيروس" كورونا" مع وجود تخوفات من إصابة أكثر من 60 طالباً يمنيا بالفيروس بعد انتشاره في السكنات الطلابية.

وأكد الطالب هيثم مهيوب وهو أحد طلاب جامعة الصداقة بموسكو إصابته هو وزميلين له بفايروس كورونا فيما لا يزال بقية الطلاب تحت الحجز والملاحظة مع احتمالية كبيرة لإصابتهم بالفايروس.

ووصف مهيوب الوضع في السكن الجامعي وفي الجامعة إجمالاً بالخطير، محملاً السفارة مسؤولية ما تعرض له هو وزملائه وانهيار وضعهم الصحي بسبب تجاهل مطالب الطلاب للسفارة المرفوعة قبل أيام بإيجاد حلول عاجلة ونقل سكنهم مؤقتا إلى مبنى السفارة .

من جهته قال أنور السفياني رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد طلاب اليمن في روسيا إن 12 طالباً يمنياً في مدينة سرانسك ، تحت المعاينة الطبية لأنهم اكتشفوا حالات من زملاءهم في السكن وهناك احتمالية كبيرة بإصابتهم، كما أن بعضهم قد بدأت أعرض المرض لديهم لكن لا يوجد تأكيد رسمي لذلك.

وأضاف السفياني في تصريح صحفي " الوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة لطلاب موسكو فقد تم اكتشاف ثلاث حالات مؤكدة بين الطلاب اليمنيين بينما احتجز ثمانية طلاب آخرين داخل السكن بسبب انتشار الفايروس في دور كامل من السكن وتم حجز الطلاب ومنعهم من الخروج.

وحول رد فعل الجهات الحكومية وتفاعلها مع موضوع الطلاب قال السفياني "ناشدنا طالبنا لكن لا حياة لمن تنادي، تواصلنا مع كل رجالات الدولة من مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب نائب الرئيس ووزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي وكل الجهات المعنية وأبلغناهم بما حصل وكذلك تم التواصل مع السفارة إلا أن دورها كان سلبي كالعادة ولم تتحرك وحاولنا قدر المستطاع أن نتحرك وجمعنا مبالغ مالية ووزعناها على الحالات الطارئة وكلها بجهود ذاتية ولم تقدم السفارة حتى ريال واحد".

وكان اتحاد الطلاب قد اقترح قبل أيام على السفارة اليمنية حلاً عاجلاً بأن يتم إيواء الطلاب اليمنيين (65) طالب وطالبه الساكنين بسكنات جامعة الصداقة بموسكو في مبنى السفارة نظراً لازدحام السكنات الجامعية وحفاظاً على الطلاب من الإصابة بالفايروس، ولوجود أماكن فاضية وواسعة داخل مبنى السفارة وبعيدة عن منزل السفير ولديها مداخل منفصلة ، إلا أن السفارة لم تستحسن هذا الأمر ولم تبحث عن حل بديل مما أدى إلى إصابة الطلاب بالفيروس وسط تغاضي السفارة في القيام بدورها.