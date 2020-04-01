الامارات تتحدى السعودية وتواصل ضرب الشرعية .. تمرد عسكري جديد وقرار يطيح بقائد التمرد

السبت 25 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تشهد محافظة ارخبيل سقطرى(شرق اليمن) تمردًا جديدًا على الشرعية من قبل قيادة اللواء الأول مشاة بحري، الذي سبق ان اعلن ولائه لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

وقالت مصادر محلية، إن اللواء الأول مشاة بحري رفع أعلام الانفصال على بوابات اللواء ومطار سقطرى، طبقا لقناة بلقيس.

وتحدثت المصادر عن صدور قرار بإقالة رئيس أركان اللواء العميد الركن ناصر قيس الذي سبق وأن أعلن تمرده على الشرعية، وتعيينِ قائد جديد وصل إلى سقطرى قبل أيام قادمًا من السعودية.

وأشارت إلى أنه كان هناك مفاوضات تقودها القوات السعودية مع القائد السابق من أجل تسليم اللواء للقيادة الجديدة.

وتشهد المحافظة توترًا عسكريًا منذ نحو عامين، في محاولة لإسقاطها بيد المجلس الانتقالي الموالي للإمارات.