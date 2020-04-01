مؤسسة ”العيسي“ تدشن مشروع فتح الطرقات وإزالة المخلفات بعدن وتبدأ من ”المعلا“

السبت 25 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ عدن

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بدأت مؤسسة العيسي للمبادرات والأعمال الانسانية بمشاركة شباب طفرة عدنية، الجمعة 24 أبريل/نيسان، في تنفيذ مشروع فتح الطرق و إزالة مخلفات الأمطار والسيول، إثر المنخفض الجوي الذي ضرب العاصمة المؤقتة عدن الثلاثاء الماضي.

وقال مسؤول في المؤسسة إن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الإغاثة الشاملة التي أطلقتها المؤسسة وبمشاركة فاعلة من شباب طفرة عدنية، لإغاثة متضرري السيول التي اجتاحت مديريات عدن المنكوبة.

وأوضح أن التدخل العاجل للمؤسسة وتنفيذ هذا المشروع يهدف إلى سرعة فتح الطرق وتذليل العقبات الناتجة عن السيول وإصلاح الأضرار التي تسببت بها وإزالة الركام ورفع المخلفات.

وثمن المواطنون الجهود التي تبذلها مؤسسة العيسي بشكل طارئ لازالة المخلفات في الطرقات وفتحها بشكل كامل والحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية.

يشار إلى أن مؤسسة العيسي أعلنت عن البدء بتنفيذ أكبر خطة إغاثة لإغاثة عدن، ودشنت بالتوازي مشاريع توزيع السلة الغذائية والمبالغ المالية للمتضررين، وشفط مياه الأمطار والسيول، إلى جانب رفع المخلفات وفتح الطرقات.