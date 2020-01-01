اقتراح غريب قاله ترمب بشأن كورونا استدعى ردا وتحذيرا من المختصين

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حذرت الشركة الأميركية المنتجة لمطهر "ديتول"، ريكيت بنكيزر، من استخدام المنتجات المطهرة داخل جسم الإنسان من خلال الحقن أو البلع أو أي طريقة أخرى تحت أي ظرف من الظروف للعلاج من فيروس كورونا المستجد.
وجاء التحذير بعدما لمّح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حول فيروس كورونا، الخميس، إلى إمكانية استخدام مواد مماثلة للقضاء على الفيروس بقوة مثلما تفعل المطهرات.
وقالت الشركة الأميركية، الجمعة: "جمع منتجاتنا المتعلقة بالنظافة والتطهير يجب استخدامها فقط في الأغراض المخصصة لها ووفقاً للإرشادات".
وشددت الشركة على نحو صارم بأن منتجاتها يجب ألا تدخل الجسم الإنساني "تحت أي ظرف من الظروف"، دون أن تشير إلى تصريحات ترمب.
وأعلنت الشركة على موقعها الإلكتروني أنه "يجب استخدام منتجاتنا من المطهرات والنظافة فقط على النحو المنشود، وبما يتماشى مع إرشادات الاستخدام. يرجى قراءة الملصق ومعلومات السلامة".
وقال ترمب خلال المؤتمر الصحافي إن المطهرات تقضي على الفيروس في دقيقة، وتساءل عن وسيلة لحقن مواد مماثلة في أجسام المرضى للقضاء على الفيروس بنفس السرعة.
وأدلى ترمب بهذه التصريحات بعد أن قام وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا بالإنابة في وزارة الأمن الداخلي، ويليام بريان، بالحديث عن قدرة المطهرات مثل المبيضات على قتل فيروس كورونا على الأسطح.
وعلق ترمب: "أرى أن المطهرات تقتل الفيروس في دقيقة. دقيقة واحدة. فهل هناك طريقة يمكننا من خلالها فعل شيء من هذا القبيل ، عن طريق الحقن في الداخل أو التطهير؟".
وأصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقريراً هذا الأسبوع كشف أن البلاغات إلى مراكز مكافحة السموم حول التعرض للمنظفات والمطهرات زادت بنسبة 20% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 ، ويرتبط على الأرجح بجائحة فيروس كورونا.