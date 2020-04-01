في أول أيام رمضان.. قوات ”الشرعية“ ورجال القبائل تزحف صوب العاصمة صنعاء من 3 محاور وتحقق انتصارات كبيرة ومليشيا الحوثي تفجر الجسور لعرقلة التقدم

السبت 25 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر عسكرية، الجمعة 24 أبريل/نيسان، ان قوات الجيش الوطني، مسنودة بالقبائل نفذت عملية عسكرية نوعية في المناطق الواقعة بين الجوف وصنعاء ومأرب بمحيط العاصمة، مع بداية أول أيام شهر رمضان الفضيل، تمكنت خلاله من تحقيق انتصارات كبيرة، ووصلت إلى مفرق الجوف في طريقها إلى فرضة نهم (شرق صنعاء).

وذكرت المصادر أن الجيش تمكن من تحرير منطقة ”الجفرة“ في مفرق الجوف، الذي باتت أجزاء كبيرة منه في أيدي قوات الجيش والقبائل، كما تمكنت من السيطرة على منطقتي ”المشاف“ و”الحجر“، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي بدأت الليلة قبل الماضية، خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وأسر آخرين.

وأشارت إلى أن الجيش تقدم في محيط العاصمة من ثلاثة محاور، الأول ”الجفرة“ باتجاه مفرق الجوف و”قرود“، والثاني ”نجد العتق جبل صلب“، والثالث باتجاه ”براقش“ بمحافظة الجوف.

وأشارت المصادر إلى أن الطريق الأسفلتي الرابط بين صنعاء والجوف ومأرب بات تحت سيطرة الجيش والقبائل، بعد سيطرتهم على نقطة ”الحجر“ وأجزاء من ”الصفراء“ في الجوف، فضلاً عن تحرير مواقع في ”صلب نهم“ وتقدمت نحو فرضة نهم، الأمر الذي دفع الميليشيات إلى تفجير جسر أسفل نقيل الفرضة لإعاقة تقدم الجيش.

وكانت مصادر ميدانية في محيط العاصمة أكدت مصرع وإصابة 22 حوثياً، بينهم القيادي الميداني عبدالله الشامي، وتم أسر 15 حوثياً. وأوضحت المصادر أن عمليات الجيش والقبائل جاءت بعد انتهاء المدة المحددة لوقف إطلاق النار من قبل التحالف والشرعية والمقدرة بأسبوعين، انتهت أول من أمس، التي لم تلتزم بها الميليشيات الحوثية.

وفي مأرب، واصلت قوات الجيش عملياتها العسكرية في محيط سوق صرواح غرب المحافظة، وتمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية تطل على سوق صرواح في مركز المديرية.