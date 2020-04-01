”غريفيث“ يزف بشرى سارة بخصوص الصحفيين المعتقلين ويكشف عن تلقيه ”خبر صادم“

السبت 25 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريڤيث، الجمعة 24 أبريل/نيسان، عن مشاورات لإضافة أسماء صحفيين محكوم عليهم بالإعدام والسجن من قبل الحوثيين، في كشوفات تبادل الأسرى، تمهيدا لإطلاق سراحهم.

وقضت محكمة حوثية بصنعاء في 11 نيسان/ أبريل الجاري، في حكم ابتدائي، بإعدام أربعة صحفيين من أصل عشرة محتجزين لدى الجماعة منذ 2015، بتهمة "التجسس والتخابر لصالح دول أجنبية".

وقال غريڤيث، في تصريحات إعلامية، إن مكتبه "يعمل على تضمين الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن والإعدام، في قوائم أسماء المحتجزين ممن سيتم إطلاق سراحهم في المستقبل القريب" من سجون الحوثيين.

ولفت إلى أن وقع خبر أحكام الإعدام "كان صادما"، داعيا أطراف النزاع (الحكومة والحوثيين) إلى التوقف عن التعامل مع الملف الإنساني من منظور سياسي.

ولاقى حكم الإعدام بحق الصحفيين إدانات دولية واسعة، فيما اعتبر الحوثيون أن الحكم "يتطابق مع القوانين".