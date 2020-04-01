أمر ملكي في السعودية بإلغاء عقوبة شهيرة ويضع عقوبات بديلة عنها

السبت 25 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-مارب

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قررت الهيئة العامة بالمحكمة العليا في السعودية، بناء على أمر ملكي، إلغاء أحكام الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة.

جاء ذلك في تعميم متداول نشره محامون وقانونيون سعوديون.

وكتب حساب مبادئ القضاء في تويتر: "صدور قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا برقم ٤٠/ م بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤١هـ، بناء على الأمر الملكي رقم ٢٥٦٣٤ وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤١هـ، بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة".

وأوضح القانوني السعودي عزيز الهوتي أن القرار إلغاء حكم الجلد من نظام العقوبات التعزيرية فقط، أما العقوبات الحدية ما زال الحكم بالجلد قائما.

وقالت لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى السعودي إن إلزام المحاكم بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بالسجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة، إصلاح مهم يستحق التقدير والإشادة.