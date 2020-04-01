احتجاجات غاضبة تشتعل في عدن

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شهدت مدينة عدن (جنوب اليمن)، الجمعة 24 أبريل/نيسان، احتجاجات شعبية مطالبة بإعادة خدمة الكهرباء بعد انقطاع التيار عن المدينة لليوم الثالث على التوالي.
وخلال الاحتجاجات قام العشرات من الشبان بقطع عدد من الطرق الرئيسة في محافظة عدن، بما في ذلك في مديريتي المعلا والمنصورة، وأضرموا النيران في إطارات السيارات، احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء.
وشهدت مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها ترديا كبيرا في خدمة الكهرباء، وسط صمت الجهات المسؤولة وعجزها عن معالجة المشكلة.