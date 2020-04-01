محمد بن راشد يوجه التحية لممرضة إماراتية

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بعث محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رسالة خاصة إلى ممرضة إماراتية.
أشاد محمد بن راشد، بجهود الممرضة الإماراتية، أسماء مزيود الشحي، وبالنماذج الجديدة من أبطال الوطن، حيث وجه لها التحية بعدما نشر تغريدة جديدة لها على “تويتر”، مساء الأربعاء، وهي تغريدة خاصة بها وحدها.
وقال محمد بن راشد: “أسماء مزيود الشحي.. ممرضة إماراتية في خط الدفاع الأول.. تعمل 12 ساعة في اليوم.. ولديها طفل رضيع.. كل التحية للنماذج الجديدة من أبطال الوطن”.
من جهتها، عبرت الممرضة أسماء مزيود الشحي، وهي من سكان مدينة الظيت الجنوبي في إمارة رأس الخيمة، عن امتنانها وشكرها لحاكم دبي، مؤكدة أن كلماته التي وجهها لها عبر صفحته، كانت بمثابة تكريم عملي.
ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم”، عن الممرضة الشحي، أنها تسكن في رأس الخيمة، ولديها ثلاثة أطفال، وتعمل ممرضة منذ سبع سنوات، وتساهم في علاج أزمة “كورونا”، لافتة إلى أنها تعمل 12 ساعة يوميا.
تساؤلاتهم، مشيرة إلى أن كل ما تقدمه من تضحيات أسرية هو من أجل وطنها.