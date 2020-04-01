توجيه عاجل من اللواء سلطان العرادة إلى مكتب الأشغال العامة والطرق

السبت 25 إبريل-نيسان 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب

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وجه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، بإجراء صيانة عاجلة للطريق الدولي مأرب – البيضاء التي تضررت من سيول الأمطار وفتح كافة الطرقات المتضررة جراء السيول في المديريات الجبلية.

كما وجه المحافظ العرادة خلال زيارته اليوم لمكتب الأشغال العامة والطرق بسرعة إعداد دراسة متكاملة لعمل مصدات مائية لحماية مدينة مأرب وأحيائها من السيول بالإضافة إلى المناطق المتضررة من السيول في مديريات المحافظة ، وإيجاد قنوات لتصريف مياه السيول أثناء تنفيذ مشاريع الطرق، والالتزام بالشروط والمواصفات الفنية وجودة التنفيذ.

وحمل اللواء العرادة الفرق الهندسية المشرفة على المشاريع كامل المسؤولية على الالتزام بجودة التنفيذ لأي مشروع.. مؤكداً أن أي مشروع يظهر فيه خلل في التنفيذ سيتم محاسبة الفريق الهندسي المشرف حتى بعد إنجاز المشروع.

وشدد المحافظ العرادة على مكتب الأشغال العامة بمنع البناء العشوائي والالتزام بالمخطط الحضري للمدينة وإيقاف أي أعمال بناء دون تراخيص، والامتناع عن السماح بأي أعمال بناء في مجاري السيول حتى لا تتكرر الأضرار والمآسي التي تعرض لها المواطنون جراء السيول التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

وكان محافظ محافظة مأرب قد اطلع خلال الزيارة على سير العمل في مكتب الأشغال العامة والطرق واستمع من مدير عام المكتب المهندس عبدالودود المذحجي والمهندسين في المكتب إلى شرح موجز عن الأعمال المنجزة من قبل المكتب سواء في تنفيذ المشاريع للبنى التحتية وفق الخطط المرسومة، أو الأعمال الطارئة التي قام بها المكتب بعد كارثة أضرار السيول التي شهدتها المحافظة وتسببت بأضرار كبيرة للمواطنين والنازحين في المحافظة والبنى التحتية ومدى التنسيق مع بقية المكاتب الحكومية ذات العلاقة من أجل إعادة الخدمات العامة التي تضررت جراء السيول.

رافقه خلال الزيارة رئيس المكتب الفني الدكتور علي الجبل ومدير عام المعلومات والإحصاء بديوان المحافظة عبدربه حليس.