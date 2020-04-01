”غريفيث“ يزف بشرى سارة بخصوص الصحفيين المعتقلين ويكشف عن تلقيه ”خبر صادم“ أمر ملكي في السعودية بإلغاء عقوبة شهيرة ويضع عقوبات بديلة عنها احتجاجات غاضبة تشتعل في عدن محمد بن راشد يوجه التحية لممرضة إماراتية كارثة تنتظر دول الخليج.. وكالة دولية تتحدث عن انهيار الصناديق السيادية للخليج وعن الأسلحة الكافية لخوض الحرب القادمة توجيه عاجل من اللواء سلطان العرادة إلى مكتب الأشغال العامة والطرق أفضل وقت لقياس السكر في رمضان كورونا يهدد رامز جلال.. وإجراء طبي عاجل بحقه نقل لاعب شهير مصاب بكورونا إلى العناية المركزة ترامب يصيب الأطباء بالذعر
بالرغم من أن مرض السكر منتشر بين الناس بكثرة و أصبحت طريقة علاجه متوفرة إلا أنه في رمضان يحتاج إلي طريقة معينة لاستقراره ووقت معين لقياسه.
وبالنسبة لميعاد قياسه أجمع أطباء متخصصون أن أفضل وقت لقياسه هو من الساعة 2 ظهرا إلي الساعة 4 عصرا.
أما عن طرق المحافظة علي استقراره فنصح الخبراء بممارسة الرياضة والمشي و مراقبة الغذاء خاصة الخبز الأبيض والتمر والأرز والسكريات والفطائر، فيجب التقليل منها قدر المستطاع.
كما نصح خبراء التغذية بتناول الشاي الأخضر بدون سكر لاحتوائه علي "التانين و الفلافونويد و الكاتشين " المعززة للصحة.