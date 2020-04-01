أفضل وقت لقياس السكر في رمضان كورونا يهدد رامز جلال.. وإجراء طبي عاجل بحقه نقل لاعب شهير مصاب بكورونا إلى العناية المركزة ترامب يصيب الأطباء بالذعر رقم كبير لمصابين كورونا بالسعودية في اول ايام رمضان .. اغلبهم مقيمين فيسبوك تطرح خدمة خاصة واستثنائية... تصل إلى 50 شخصا محمد بن زايد يفاجئ المواطنين والمقيمين برسائل نصية... فماذا قال؟ الحوثي يخسر مواقع استراتيجية مهمة كانت تستخدم لإستهداف الجنوب بالصواريخ صور نادرة وتفاصيل تروى لأول مرة عن حارس الملك سلمان المقتول... من اختاره .. فيديو السعودية تشترط على مواطنيها الراغبين في العودة من الخارج تنفذ شرط واحد مقابل العودة
عاد النجم رامز جلال إلى القاهرة، أول أمس قادماً من دبى، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج.
وتواجد رامز فى دبى على مدار الأشهر الطويلة الماضية، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه هناك، وفور عودة رامز إلى القاهرة تم وضعه فى الحجر الصحى بأحد فنادق أكتوبر على أن يتواجد هناك لمدة 14 يوما.
وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، الذى يجمعه بالنجمة غادل عادل وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعودة التصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورورنا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التى فرضتها الحكومة.