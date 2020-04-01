كورونا يهدد رامز جلال.. وإجراء طبي عاجل بحقه

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عاد النجم رامز جلال إلى القاهرة، أول أمس قادماً من دبى، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

وتواجد رامز فى دبى على مدار الأشهر الطويلة الماضية، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه هناك، وفور عودة رامز إلى القاهرة تم وضعه فى الحجر الصحى بأحد فنادق أكتوبر على أن يتواجد هناك لمدة 14 يوما.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، الذى يجمعه بالنجمة غادل عادل وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعودة التصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورورنا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التى فرضتها الحكومة.