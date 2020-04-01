رقم كبير لمصابين كورونا بالسعودية في اول ايام رمضان .. اغلبهم مقيمين

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 15102 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي إن الحالات الجديدة توزعت بين عدة مدن، وتعود 25% منها لمواطنين سعوديين، بينما 75% منها كانت لمقيمين غير سعوديين.

ومن بين مجمل المصابين بكورونا في السعودية، هناك 93 "حالة حرجة" تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في المقابل، ارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية بـ124 حالة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2049.