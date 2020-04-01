محمد بن زايد يفاجئ المواطنين والمقيمين برسائل نصية... فماذا قال؟

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فاجأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، المواطنين والمقيمين في الدولة برسالة نصية على الهواتف للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .
ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، صباح اليوم الجمعة، عن محمد بن زايد، تهئنته المواطنين والمقيمين في الإمارات بحلول شهر رمضان، حيث نشرت رسالته التي نوه خلالها إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال ولي عهد أبوظبي في الرسالة النصية على الهاتف: "يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات أخي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله.. وأهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يرتبط بشعائر دينية وعادات اجتماعية عزيزة على نفوسنا".
وشدد محمد بن زايد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتحلي بالصبر للحد من انتشار كورونا في البلاد.