آخر الاخبار

أفضل وقت لقياس السكر في رمضان كورونا يهدد رامز جلال.. وإجراء طبي عاجل بحقه نقل لاعب شهير مصاب بكورونا إلى العناية المركزة ترامب يصيب الأطباء بالذعر رقم كبير لمصابين كورونا بالسعودية في اول ايام رمضان .. اغلبهم مقيمين فيسبوك تطرح خدمة خاصة واستثنائية... تصل إلى 50 شخصا محمد بن زايد يفاجئ المواطنين والمقيمين برسائل نصية... فماذا قال؟ الحوثي يخسر مواقع استراتيجية مهمة كانت تستخدم لإستهداف الجنوب بالصواريخ صور نادرة وتفاصيل تروى لأول مرة عن حارس الملك سلمان المقتول... من اختاره .. فيديو السعودية تشترط على مواطنيها الراغبين في العودة من الخارج تنفذ شرط واحد مقابل العودة

الحوثي يخسر مواقع استراتيجية مهمة كانت تستخدم لإستهداف الجنوب بالصواريخ

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 984

أعلن الجيش الوطني الجمعة، السيطرة على مواقع إستراتيجية في مديرية مكيراس في البيضاء وسط اليمن.

ونقلت وكالة الأناضول عن ضابط في لواء الأماجد -فضّل عدم ذكر اسمه- قوله :إن القوات الحكومية سيطرت على مواقع "السنترال" أعلى جبل ثرة في جبهة مكيراس، التي كانت تستخدمها جماعة الحوثي كمنصة لإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه قرى لودر في أبين جنوبي اليمن.

وتكمن أهمية مواقع "السنترال" في كونها تؤمن قرى ومناطق لودر ومقر لواء الأماجد من القصف الذي تمارسه جماعة الحوثي.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على المواقع بعد عملية هجومية من ثلاثة محاور.

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، مؤكداً مقتل ستة من عناصر لواء الأماجد.

وأطلق الجيش في الثامن من أبريل الجاري عملية عسكرية لتحرير مديرية مكيراس في البيضاء من سيطرة جماعة الحوثي.

وتأتي العملية بالتزامن مع إعلان التحالف العربي تمديد مبادرة وقف إطلاق النار لمدة شهر والتي أعلنت قبل أسبوعين من طرف واحد، استجابة للدعوة الأممية لوقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة كورونا.

إقراء أيضاً
نصرالله يطلب مساعدة عبدالملك الحوثي في من سيربح المليون #شاهد
عاجل: الحوثيون يردون على هدنة التحالف الجديدة ويعلنون عن تصعيد كبير
الاعلان عن خلو اليمن من فيروس كورونا
التحالف يعلن وقف الحرب في اليمن لمدة شهر
بعد منعه عودة الحكومة الى عدن.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن: الحكومة الحالية فاقدة
بمناسبة رمضان.. ”غريفيث“ يبعث رسالة خطية للشعب اليمني ويوجه دعوة هامة لأطراف النز
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس