الحوثي يخسر مواقع استراتيجية مهمة كانت تستخدم لإستهداف الجنوب بالصواريخ

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أعلن الجيش الوطني الجمعة، السيطرة على مواقع إستراتيجية في مديرية مكيراس في البيضاء وسط اليمن.
ونقلت وكالة الأناضول عن ضابط في لواء الأماجد -فضّل عدم ذكر اسمه- قوله :إن القوات الحكومية سيطرت على مواقع "السنترال" أعلى جبل ثرة في جبهة مكيراس، التي كانت تستخدمها جماعة الحوثي كمنصة لإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه قرى لودر في أبين جنوبي اليمن.
وتكمن أهمية مواقع "السنترال" في كونها تؤمن قرى ومناطق لودر ومقر لواء الأماجد من القصف الذي تمارسه جماعة الحوثي.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على المواقع بعد عملية هجومية من ثلاثة محاور.
وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، مؤكداً مقتل ستة من عناصر لواء الأماجد.
وأطلق الجيش في الثامن من أبريل الجاري عملية عسكرية لتحرير مديرية مكيراس في البيضاء من سيطرة جماعة الحوثي.
وتأتي العملية بالتزامن مع إعلان التحالف العربي تمديد مبادرة وقف إطلاق النار لمدة شهر والتي أعلنت قبل أسبوعين من طرف واحد، استجابة للدعوة الأممية لوقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة كورونا.