السعودية تشترط على مواطنيها الراغبين في العودة من الخارج تنفذ شرط واحد مقابل العودة

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مارب

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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن سلطات المملكة، فرضت على جميع المواطنين العائدين من الخارج، التقيد بالحجر لمدة أسبوع في الفنادق و7 أيام أخرى في منازلهم، كإجراء احترازي ضد كورونا.

وورد في نص التعهد: "حجر المواطنين العائدين إلى المملكة لمدة أسبوع في الفنادق المخصصة للحجر والكشف عليهم لمرة واحدة، وفي حال أكدت النتائج سلبية الحالة تغادر إلى منزلها مع التعهدات بعدم مخالطة الآخرين واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والابتعاد عن التجمعات ومخالطة الأسرة حتى تنتهي الفترة المحددة".

وسيتعين على المواطنين التواصل مع وزارة الصحة في حال ظهور أعراض الفيروس والتوجه لأقرب منشأة طبية أو الاتصال على الرقم 937 عبر الهاتف.

كما يتعهد العائد بعد مغادرته مقر الحجر بالبقاء 7 أيام أخرى في المنزل والمتابعة المستمرة عبر تطبيق "تطمن" والمراجعة عند الاتصال به على رقم الجوال المسجل في التعهد، ومتابعتهم من قبل موظفين مختصين حتى يتم انتهاء الحجر المنزلي ويتم الفحص ليمارس حياته الطبيعية.