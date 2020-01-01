عاجل: الحوثيون يردون على هدنة التحالف الجديدة ويعلنون عن تصعيد كبير

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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رد الحوثيون مساء الجمعة، على اعلان التحالف العربي بقيادة السعودية ، عن هدنة جديدة بدأت امس الخميس ولمدة شهر.

وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تصريحات تابعها مأرب برس انه لا يوجد هدنة من جانب السعودية كي تمددها.

وتحدث البخيتي الى ان الواقع يشير إلى وجود تصعيد كبير، وهي اشارة تؤكد عدم التزام جماعة الحوثي بوقف اطلاق النار الذي اعلن عنه التحالف من طرف واحد قبل اسبوعين.

ورصدت القوات الحكومية والتحالف مئات الخروقات الحوثية للهدنة السابقة، فيما اتهم الحوثيون التحالف بشن عشرات الغارات خلال الايام الماضية.