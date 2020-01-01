نصرالله يطلب مساعدة عبدالملك الحوثي في من سيربح المليون #شاهد عاجل: الحوثيون يردون على هدنة التحالف الجديدة ويعلنون عن تصعيد كبير الاعلان عن خلو اليمن من فيروس كورونا الأسطول الأمريكي في الخليج استعد للمعركة التحالف يعلن وقف الحرب في اليمن لمدة شهر شاهد. أول صلاة تراويح في المسجد النبوي بالسعودية في رمضان 2020... صور أول دولة أوروبية تنجح في القضاء على كورونا بعد منعه عودة الحكومة الى عدن.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن: الحكومة الحالية فاقدة للشرعية بموجب اتفاق الرياض 6 دول عربية وإسلامية ستصوم رمضان ابتداء من السبت بمناسبة رمضان.. ”غريفيث“ يبعث رسالة خطية للشعب اليمني ويوجه دعوة هامة لأطراف النزاع
رد الحوثيون مساء الجمعة، على اعلان التحالف العربي بقيادة السعودية ، عن هدنة جديدة بدأت امس الخميس ولمدة شهر.
وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تصريحات تابعها مأرب برس انه لا يوجد هدنة من جانب السعودية كي تمددها.
وتحدث البخيتي الى ان الواقع يشير إلى وجود تصعيد كبير، وهي اشارة تؤكد عدم التزام جماعة الحوثي بوقف اطلاق النار الذي اعلن عنه التحالف من طرف واحد قبل اسبوعين.
ورصدت القوات الحكومية والتحالف مئات الخروقات الحوثية للهدنة السابقة، فيما اتهم الحوثيون التحالف بشن عشرات الغارات خلال الايام الماضية.