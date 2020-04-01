الاعلان عن خلو اليمن من فيروس كورونا

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلن محافظ حضرموت (شرق اليمن) تعافي اول مصاب بكورونا في اليمن بعد خضوعه للرعاية الصحية منذ الاعلان عن اصابته في 10 ابريل الجاري.

وقال اللواء فرج البحسني في تصريح متلفز (تابعه مأرب برس) ان الحالة التي اصيبت بكورونا بمدينة الشحر شفيت ، واشار ان الاجراءات الاحترازية وتعاون المواطنين اثمرت في شفاء اول مصاب باليمن.

واحتفل اطباء وممريض في المشفى الذي تلقى فيه المصاب الرعاية الصحية ، بشفائه.

ويوم الجمعة 10 ابريل الجاري اعلنت اليمن تسجيل اول اصابة بكورونا لمواطن يمني في الستينات من عمره ، قالت مصادر مأرب برس انه يعمل بميناء الشحر بحضرموت.

وباعلان شفاء مصاب الشحر ، تكون اليمن خالية من فيروس كورونا حيث لم تسجل اي اصابة اخرى ،كما كانت نتائج فحص المخالطين للمصاب الذي شفي ، سلبية خالية من الفيروس.