الأسطول الأمريكي في الخليج استعد للمعركة

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - روسيا اليوم

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تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "سفوبودنايا بريسا"، حول تهديد ترامب لطهران بمهاجمة الزوارق الإيرانية.

وجاء في المقال: تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار الكونغرس الأمريكي (12 أبريل 2020)، الذي يحد من سلطة الرئيس في استخدام القوات المسلحة ضد إيران .

فقال رئيس الولايات المتحدة: " لقد أمرتُ البحرية الأمريكية بفتح النار وتدمير أي سفن مسلحة إيرانية، إن تحرشت بسفننا في الماء".

تصريح ترامب الحالي، الذي يشكل أمرا عمليا لسفن البحرية الأمريكية بتدمير الزوارق الإيرانية التي يمكن أن تهدد سلامتها، بالتأكيد لا يسمح بتطبيع العلاقات الإيرانية الأمريكية.

وقد حذرت طهران على الفور من أنها ستتخذ إجراءات جوابية. وفي الصدد، يقول أستاذ علم الاقتصاد، نيكيتا كريتشيفسكي: في الواقع ، لن تكون هناك حرب. فالجميع بغنى عنها، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها. فبهذه الطريقة قدم ترامب هدية صغيرة لشركات النفط من خلال رفع أسعار الخام. في الوضع الحالي، حدد الرئيس الأمريكي مرة أخرى وضع الولايات المتحدة في المنطقة، كما يقولون، باستعراض العضلات..

من المرجح أن يكون تصريحه موجها للمملكة العربية السعودية، التي تخشى إيرانَ بشكل هستيري على مدى الأربعين عاما الماضية. وهذه علامة من ترامب على دعم السعوديين، بوصفهم المورد الرئيس للنفط، واستعداده لضمان سلامة مرور الناقلات في الخليج. إيران،.

من جانبها، لن تجرؤ على مواجهة الأسطول الأمريكي، فالفارق في الوزن بينهما كبير جدا. وربما إغراق عدد قليل من القوارب الإيرانية يبرد حماسة طهران، ولكن لا يبدو أن الأمور ستصل حتى إلى هذا الحد.