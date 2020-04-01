عاجل.. التحالف يعلن وقف الحرب في اليمن لمدة شهر شاهد. أول صلاة تراويح في المسجد النبوي بالسعودية في رمضان 2020... صور أول دولة أوروبية تنجح في القضاء على كورونا بعد منعه عودة الحكومة الى عدن.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن: الحكومة الحالية فاقدة للشرعية بموجب اتفاق الرياض 6 دول عربية وإسلامية ستصوم رمضان ابتداء من السبت بمناسبة رمضان.. ”غريفيث“ يبعث رسالة خطية للشعب اليمني ويوجه دعوة هامة لأطراف النزاع حماس ترفض تصريحات الخارجية الأمريكية بيان عاجل من الحكومة اليمنية حول منعها من العودة الى عدن أسعار النفط تحقق مفاجأة شاهد الان في بث مباشر .. هكذا يبدو الحرم المكي في أول صلاة للتراويح ..
نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن متحدث باسم التحالف الذي تقوده الرياض قوله، إن التحالف أعلن اليوم الجمعة تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن لمدة شهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قيادة التحالف وبناء على إعلانها السابق بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين،
وبناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمرارا لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم،
فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل 2020 وأضاف المالكي أن قيادة التحالف تجدد التأكيد على أن الفرصة لاتزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيين".