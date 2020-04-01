شاهد. أول صلاة تراويح في المسجد النبوي بالسعودية في رمضان 2020... صور

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2020 الساعة 03 مساءً / مارب برس - وكالات

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أقيمت أول صلاة تراويح في شهر رمضان 2020، مساء الخميس، في المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية، وسط إجراءات احترازية مشددة تشهدها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الصلاة أقيمت "بعد موافقة الملك سلمان على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأضاف الوكالة، أن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وفرت كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة". وأشارت إلى "تكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة".