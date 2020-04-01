أول دولة أوروبية تنجح في القضاء على كورونا بعد منعه عودة الحكومة الى عدن.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن: الحكومة الحالية فاقدة للشرعية بموجب اتفاق الرياض 6 دول عربية وإسلامية ستصوم رمضان ابتداء من السبت بمناسبة رمضان.. ”غريفيث“ يبعث رسالة خطية للشعب اليمني ويوجه دعوة هامة لأطراف النزاع حماس ترفض تصريحات الخارجية الأمريكية بيان عاجل من الحكومة اليمنية حول منعها من العودة الى عدن أسعار النفط تحقق مفاجأة شاهد الان في بث مباشر .. هكذا يبدو الحرم المكي في أول صلاة للتراويح .. فتوى إماراتية تسمح بإطلاق أول يانصيب وألعاب قمار الحرس الثوري الإيراني يتوعد بقصف السفن الأمريكية في الخليج العربي
أصبحت سانت لوسيا، ثالث بلدان العالم التي تتخلص بصورةٍ نهائيةٍ من فيروس كورونا التاجي، وثاني البلدان التي تنجح في تحقيق ذلك من دون تسجيل أية خسارة.
وسانت لوسيا هي دولة عبارة عن جزيرة تتبع الكومنولث البريطاني، وتقع شرق البحر الكاريبي على حدوده مع المحيط الأطلسي، وهي دولة ذات سيادة مطلقة، وتتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وسجلت جزيرة سانت لوسيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 13 مارس، في حين كان آخر حالة إصابة، التي حملت الرقم 15، تم تسجيلها في 10 أبريل الجاري.
وحتى أمس الثلاثاء، كان هناك ثلاثة عشر شخصًا تعافوا نهائيًا من مرض "كوفيد-19" في جزيرة سانت لوسيا، من أصل 15 حالة إصابة، قبل أن يتم الإعلان اليوم الأربعاء 22 أبريل عن شفاء آخر شخصين حاملين لفيروس كورونا في الجزيرة الكاريبية.
وعلى ضوء ذلك، أصبحت سانت لوسيا خالية من أية حالة نشطة بفيروس كورونا، لتتخلص بصورةٍ نهائيةٍ من فيروس كورونا بالعلامة الكاملة دون تسجيل أية حالة وفاة في البلاد.