6 دول عربية وإسلامية ستصوم رمضان ابتداء من السبت

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تستعد دول إسلامية لاستقبال شهر رمضان بعد غد السبت، عكس دول أخرى ستصوم الجمعة، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال لديها.

المغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أن أول أيام شهر رمضان بعد غد السبت، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي.

سلطنة عمان

أعلنت اللجنة الرئاسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان عن عدم ثبوت رؤيته، وعليه يكون بعد غد السبت هو أول أيام الشهر، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

السودان

قال مجمع الفقه الإسلامي في السودان إنه لم يرد ما يفيد ثبوت دخول شهر رمضان، وعليه فإن يوم غد الجمعة هو المكمل للثلاثين عن شهر شعبان، وبعد غد السبت هو أول يوم فى شهر رمضان، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

إيران

قال عضو بارز بمكتب المرشد الأعلى الإيراني، إن هلال شهر رمضان لم يُشاهد الليلة، وأكد أن شهر رمضان المبارك هو السبت، بحسب صحيفة "همشري" الإيرانية.

باكستان

أعلن رئيس اللجنة المركزية لرؤية هلال شهر رمضان، منيب الرحمن، أنه لم يتم رؤيته في أي مكان في البلاد، وسيكون أول أيام رمضان السبت، بحسب صحيفة "ديلي باكستان".

بروناي

أعلن المجلس الديني الإسلامي في سلطنة بروناي أن المسلمين في بروناي سيبدأون صوم الفجر إلى الغسق في رمضان يوم السبت 25 نيسان/ أبريل الجاري، وفقا لـصحيفة "بورنرو بوليتين".

وأعلنت اليمن السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات ومصر أنها ستستقبل شهر رمضان غدا الجمعة.