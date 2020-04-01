حماس ترفض تصريحات الخارجية الأمريكية

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رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي أيدت بشكل ضمني، ضم إسرائيل أراضٍ من الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن القيادي في الحركة رأفت مُرة، وتلقّت "الأناضول" نسخة منه.
وقال مُرة "الموقف الأمريكي من ضم الضفة هو موقف غير قانوني، وغير شرعي ويتناقض، مع القوانين والقرارات الدولية".
وعدّ هذا الموقف "انحيازا لصالح الاحتلال الإسرائيلي، يتجاهل مصالح وحقوق الشعب التاريخية، كما يتجاهل طبيعة القضية الفلسطينية".
وطالب مُرة بضرورة "توحيد الموقف الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم نهج الصمود المقاومة، لمواجهة الموقف الأمريكي".
والأربعاء، قال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، إن القرار النهائي بشأن ضم أراض في الضفة الغربية، يعود إلى إسرائيل.
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية ستعتبر الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا ملغية تمامًا، في حال بدأت إسرائيل بتطبيق خطة الضم.
ووقع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق- أبيض"، بيني غانتس، الإثنين، اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهرًا.
ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.
وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء بـ"صفقة القرن".