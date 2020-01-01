عاجل: اليمن وعدة دول تعلن غدا اول ايام شهر رمضان ودول اخرى تصوم السبت

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اعلنت كلا من اليمن والسعودية وقطر غدا الجمعة أول ايام شهر رمضان المبارك.
فيما اعلنت سلطنة عمان وباكستان وبنغلادش غدا المتمم لشهر شعبان والسبت اول ايام رمضان.
واعلنت الكويت والإمارات والبحرين والاردن وسوريا أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وامس اعلنت العراق ولبنان ومصر وتركيا، الجمعة اول ايام شهر رمضان فيما اعلنت ايران السبت اول ايام رمضان.
*هيئة تحرير مأرب برس تهنئ الشعب اليمني والدول العربية والاسلامية الشقيقة بحلول شهر رمضان المبارك.