صحفي يمني يخرج من سجون الحوثيين .. منهارا ومريضا ومعذبا نفسيا وجسديا

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أفرجت مليشيا الحوثي اليوم الخميس عن الصحفي "صلاح القاعدي" بعد قرابة خمسة أعوام من الاختطاف والتعذيب، وذلك حسب تأكيد أسرة القاعدي لموقع "الصحوة نت".
واختطفت مليشيا الحوثي في الثامن والعشرون من أغسطس من العام 2015 في العاصمة صنعاء الصحفي "القاعدي".
وكانت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي قد أقرت في مارس الماضي الإفراج عن الصحفي "القاعدي".
ويعاني القاعدي من أمراض جلدية وجسدية، جراء التعذيب الذي تعرض له في أماكن احتجازه، ومنها سجن الأمن السياسي بصنعاء.
ولا يزال أكثر من 12 صحفياً في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء منذ 5 أعوام منهم أربعة حكمت عليهم المليشيا بالقتل، وهو قرار لقي رفض شعبي ودولي كبير وسط دعوات لسرعة الإفراج عن كافة الصحفيين المختطفين.