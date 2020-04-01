محافظة تعز تفتتح أول مركز متطور للعزل الصحي في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا .. صور

الخميس 23 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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افتتح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الخميس مركز العزل الطبي (شفاك) التابع لمبادرة مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي لمواجهة وباء كورونا وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والعلاجية لتجنب الاصابة بالفيروس.

وخلال حفل الافتتاح أشاد المحافظ بجهود ومشاريع المؤسسة في الفحص والتوعية بوباء كورونا معتبرا أن مؤسسات المجتمع المدني لابد أن تلعب دورا مهما بالوقوف بجانب الجهود المحلية في مواجهة هذا الوباء.

مؤكدا أن مركز العزل الطبي الذي يحتوي على غرف عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي ومستلزمات علاجية وطواقم طبية يعد بادرة نوعية لدعم القطاع الصحي ويعزز جهود السلطة المحلية الرامية لاتخاذ عدد من التدابير والاجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بالفيروس.

وشدد شمسان على تكامل الجهود والتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة بمكتب الصحة العامة والذي يؤدي للعمل وفق منظومة متكاملة ويحقق النجاح في معركة المواجهة مع هذا الوباء.

إلى ذلك اعتبر مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور راجح المليكي أن افتتاح مركز العزل الصحي يعد بادرة متميزة ويؤمن جهود مواجهة الوباء نظرا لما سيقدمه من خدمة علاجية وإخضاع المصابين للعناية الطبية المتكاملة.

مضيقا أن مكتب الصحة سيقدم كل التسهيلات التي تؤدي الى تنسيق الجهود ونجاحها مؤكدا أن المركز يعد مبادرة انسانية موفقة لخدمة أبناء المحافظة.

من جهته أوضح مدير مركز العزل الصحي الدكتور عبد المغني المسني إن المركز يحتوي على غرف عناية مركزة متكاملة وأجهزة تنفس صناعي و30 سرير للرقود ومختبر متكامل وأدوية أولية وطواقم طبية متخصصة ستعمل على مدار الساعة مضيفا أن مركز العزل الطبي تم تجهيزه وفق معايير الصحة العالمية وإشراف مكتب الصحة بالمحافظة.

حضر الافتتاح وكيل أول المحافظة رئيس لجنة الطوارئ الدكتور عبد القوي المخلافي والعميد عبده البحيري مدير الاستخبارات العسكرية ونائب مدير الامن العقيد أنيس الشميري وعدد من قيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية.