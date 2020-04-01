مأرب.. السلطة المحلية تختتم تدريب 39 متدرباً في السكرتارية والحاسوب

الخميس 23 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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اختتمت اليوم الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب بمحافظة مأرب، برنامج تدريبي استهدف ٣٩ متدرب ومتدربة من كوادر السلطة المحلية يمثلون ٢٨ مكتبا حكوميا.

وتضمن البرنامج الذي استمر ٤٥ يوما تأهيل المشاركين في مجالي السكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب، والرخصة الدولية في قيادة الحاسوب.

وفي الاختتام أكد وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، على ان هذا البرنامج هو مفتتح لبرامج تدريبية وتاهيلية اخرى لمنتسبي السلطة المحلية وفي مختلف المجالات بهدف رفع مستوى قدرات العاملين في السلطة المحلية وتاهيلهم لإدارة التنمية الشاملة للمحافظة.

واشار الباكري الى ان عملية التاهيل والتدريب تحظى باهتمام ودعم قيادة السلطة المحلية وعلى راسها المحافظ اللواء سلطان العراده، كون التنمية البشرية هي المدخل العملي والصحيح للتنمية الشاملة في المحافظة والارتقاء بأداء المكاتب الحكومية بالمحافظة والخروج من شرنقة الروتين المعتاد في العمل الاداري وتقديم الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين والتغلب على التحديات واحداث نقلة نوعية في العمل الاداري والتنمية الشاملة في المحافظة.

وحث الوكيل الباكري المتدربين على تطبيق ماتلقوه من علوم ومعارف في واقعهم العملي واحداث فارق في اداء مكاتبهم.

من جانبه اشار مدير عام الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية جمال قاسم قد اشار الى اهداف البرنامج التاهيلي ... مشيدا بالالتزام والانضباط الكبير للمتدربين في الدورة وعدم تغيب اي منهم رغم طول مدتها ما يؤكد اهميتها لديهم وشغفهم للتدريب والارتقاء بمستوياتهم المعرفية والعملية.

مؤكدا ان العام ٢٠٢٠م هو عام للتنمية الادارية والتدريب والتاهيل كما يحرص عليه محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة تنفيذا لاستراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة.

وفي الختام جرى تكريم المتدربين بشهادات التقدير والجوائز العينية.

حضر مدير عام مكتب التربية والتعليم ومدير عام المعلومات والاحصاء عبدربه حليس ومدير عام العلاقات العامة بديوان المحافظة جمال شاجرة ومدير عام تنمية المرأة فنده العماري.