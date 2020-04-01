الأرصاد يطلق تحذيرا جديدا للمواطنين في 5 محافظات يمنية

الخميس 23 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في الرؤية الأفقية بالطرقات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتوقع المركز في نشرة باللون الأصفر، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية خاصة المرتفعات الجنوبية والوسطى لمحافظات تعز، إب، ذمار، ريمة وصنعاء .

وأشار إلى امتداد الأمطار إلى أجزاء من المرتفعات الشمالية والهضاب الداخلية .

ودعا المركز المواطنين إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.