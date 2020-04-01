وفد من مؤسسة العيسي يلتقي الخنبشي ويعلن تدشين أكبر خطة اغاثة في عدن المنكوبة

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التقى وفد من مؤسسة العيسي للمبادرات والأعمال الانسانية اليوم الخميس 23 ابريل 2020م نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي بمكتبه في العاصمة المؤقتة عدن.
وأطلع الدكتور الخنبشي الوفد على الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي الذي ضرب عدن، والخسائر الكبيرة التي تكبدها المواطنون جراء الأمطار والسيول.
وأعلن وفد مؤسسة العيسي للمبادرات والأعمال الانسانية في اللقاء تدشين تنفيذ أكبر خطة إغاثية لإغاثة مديريات محافظة عدن المنكوبة.
وقال وفد المؤسسة إن خطة الإغاثة المُعدَّة عاجلة، وتركز على أهم متطلبات واحتياجات المواطنين المتضررين الأساسية، وتأمين مايسد رمقهم لمقاومة الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء النكبة.
وأوضح الوفد أن الخطة تستهدف الأحياء المتضررة في المدينة، وتشمل مراحل متعددة بمختلف القطاعات، في مقدمتها التغذية، الإيواء، والخدمات الضرورية.
من جهته وجه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي الشكر لمؤسسة العيسي للمبادرات والأعمال الإنسانية لهذه اللفتة، واهتمامها المستمر بالعمل الإغاثي والإنساني، مؤكدًا أن هذا ليس بالغريب على مؤسسة العيسي التي امتدت يدها بالخير للمواطن اليمني في الداخل والخارج.
ودعا الدكتور الخنبشي المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى أن تحذو حذو مؤسسة العيسي والتعاون مع اللجنة العليا للطوارئ والتحرك الجاد لإغاثة أبناء عدن ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول.